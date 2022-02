Vreme frumoasă în Maramureș la început de week-end

Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si partial umed in zona inalta de munte, respectiv curat si uscat in rest. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 9 utilaje si s-au imprastiat 12 tone de material antiderapant. Sectoarele de… [citeste mai departe]