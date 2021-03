CFM a identificat bani pentru achitarea restanțelor salariale - Iată sursa CHIȘINAU, 6 mart – Sputnik. Prim-vicedirectorul pentru planificare strategica la CFM, Vitalie Mucan, a declarat intr-un briefing de presa, ca angajaților li se va achita salariile in totalitate. In prezent se platește salariul pentru luna noiembrie, dupa care va continua achitarea restanțelor pentru decembrie. Fondul de salarizare pentru o luna la intreprindere este de 27 de milioane de lei. © Sputnik / Mihai CarausȘeful CFM ar urma sa se prezinte la Parlament pentru audieri: Cerințele feroviarilor"CFM trece printr-un proces de restructurare, iar acum este marit transportul de marfuri.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

