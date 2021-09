Analistii CFA Romania se așteapta ca euro sa treaca de 5 lei, in urmatoarele șase luni, iar deficitul bugetar sa atinga 6,8% din PIB, in 2021. In același timp, datoria publica ar putea sa reprezinte 53% din PIB pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat al organizatiei.Valoarea medie a anticipatiilor privind evolutia in termeni reali a PIB in anul 2021 este de +7,2%.Peste 87% dintre participantii la sondajul lunar realizat de CFA Romania prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Pentru viitoarele șase luni, valoarea medie a anticipatiilor…