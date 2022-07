Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer tropical loveste Romania. Meteorologii anunta joi, 14 iulie, maxime de 34 grade.Miercuri, 13 iulie, conform meteorologilor, vremea va fi racoroasa in nord, in centru si la munte unde vor fi innorari temporare si pe alocuri va ploua, dar si in extremitatea de sud-est unde vor fi posibile…

- Potrivit prognozei emise de ANM, vom avea de-a face cu un noul val puternic de canicula, incepand cu 14 iulie. Meteorologii ANM anunta ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ. Maximele vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Conform ANM, valul de canicula va fi intens…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni, 11 iulie, intr-o conferința de presa, ca in saptamana 4-10 iulie s-au inregistrat „aproape 15.000 de cazuri de persoane infectate”. Acest lucru inseamna o medie de aproximativ 2.100 de cazuri zilnice, deci dublu fața de ultima raportare. Știre…

- Cursul de schimb valutar va fi de peste 5 lei/euro in urmatoarele 6 luni, iar dobanda cheie va depasi 6% in urmatoarele 12 luni, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania.

- Anticipațiile inflaționiste au continuat sa creasca, rata anticipata a inflației atingand un nou maxim istoric al sondajului. In ceea ce privește evoluția ratelor de dobanda, participanții la sondaj anticipeaza majorarea ratei de dobanda de politica monetara de catre Banca Naționala la cel puțin 6%…

- Fondul de locuinte si-a pastrat in 2021 trendul ascendent din ultimii ani, inregistrand 9.587.200 de unitati, in crestere cu 66.100 (+0,7%), fata de sfarsitul anului 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Cresterea „intrarilor” in fondul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult.

- Specialiștii financiari din Romania anticipeaza o inflație de peste 8% și un curs de peste 5 lei/euro peste 12 luni Rata anticipata a inflației pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca, pana la o valoare medie de 8,43%, in timp ce, pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat…