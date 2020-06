CFA: Deficit bugetar estimat la 8,5%

Stiri pe aceeasi tema

- Analistii CFA Romania anticipeaza un deficit bugetar de 8,5% și o scadere a PIB-ului de 4%, in acest an. Leul va continua sa se deprecieze Analistii CFA Romania anticipeaza pentru 2020 un deficit al bugetului de stat de 8,5% si o rata a somajului la final de an de 7,8%, potrivit unui comunicat al organizatiei.…

- Euro va crește in urmatoarele 12 luni fața de leu, dupa cum anticipeaza 90% din analiștii financiari chestionați in sondajul Indicatorul de Incredere Macroeconomica, efectuat de asociația profesioniștilor...

- „La pensii sunt doua elemente pe care le luam in calcul. Am cuprins in buget cresterea pensiilor, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetar a. Vom vedea cum va fi situatia atunci. Acum doua luni nu stiam ca o sa avem un deficit de 6,7% in aceasta perioada.…

- Cursul de schimb euro-leu va crește in urmatoarele 12 luni, dupa cum estimeaza 95% din subiecții chestionați in cel mai recent studiu Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de asociația...

- Analistii anticipeaza ca impactul economic al pandemiei in Romania se va resimti puternic tot anul. Deficitul bugetar trece de 6,5%, euro ar putea atinge pragul de 5 lei Aproape jumatate dintre analistii CFA Romania (48%) anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana…

- Analistii anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului in Romania se va resimti puternic pe tot parcursul anului. Deficitul bugetar trece de 6,5%, euro ar putea atinge pragul de 5 lei Aproape jumatate dintre analistii CFA Romania (48%) anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va…

- Leul se va deprecia fața de euro pe parcursul unei perioade de un an, dupa cum anticipeaza 85% din respondenții sondajului Indicatorul de Incredere Macroeconomica, efectuat de organizația profesioniștilor in do...

- Leul va continua sa se deprecieze, euro ajungand la circa 4,94 lei peste un an, in timp ce inflatia va continua sa ramana peste 3%, arata Indicatorul de Incredere Macroeconomica realizat de Asociatia CFA Romania.