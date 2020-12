Stiri pe aceeasi tema

- Increderea in economie a crescut semnificativ in noiembrie. Cum va evolua cursul euro/leu in urmatoarele luni Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in noiembrie fata de luna anterioara cu 12,5 puncte, pana la valoarea de 44,5 puncte, potrivit unui comunicat al organizației.…

- CFA Romania: Impactul economic al pandemiei se va resimti puternic pana in trimestrul III al anului 2021. Cursul depașește 5 lei/euro in urmatoarele 12 luni Impactului economic al pandemiei se va resimti puternic pana in trimestrul III al anului 2021, apreciaza analiștii Asociatiei CFA Romania, potrivit…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in octombrie fata de luna anterioara cu 2,3 puncte, pana la valoarea de 32,1 puncte, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a scazut cu 22,4 puncte, potrivit CFA Romania.…

- "In luna octombrie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut fata de luna anterioara cu 2,3 puncte pana la valoarea de 32,1 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 22,4 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat componentei de conditii…

- Asociatia CFA Society transmite ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 2,87%. Datele analizate de CFA evidențiaza ca majoritatea analistilor inclusi in sondajul lunar (timp de 6 luni)…

- "In luna septembrie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 1 punct pana la valoarea de 34,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 13,2 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat componentei de conditii…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in septembrie fata de luna anterioara cu un punct procentual pana la valoarea de 34,3 puncte, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a scazut cu 13,2 puncte.Aceasta…

- ”In luna august 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 3 puncte pana la valoarea de 33,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 9,4 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului”,…