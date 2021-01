Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Ouatu și modelul Raluca Jurca traiesc o frumoasa poveste de dragoste din vara anului trecut, iar acum cei doi iși doresc sa devina cat mai curand parinți. Mai mult, artistul a marturisit ca nu se teme de casatorie și ca este pregatit sa faca acest pas. Invitat in platoul emisiunii Star Matinal,…

- In mediul online, ADDA (28 de ani) a dezvaluit ca de patru luni se lupta cu o alergie severa. Artista a luat un medicament care conținea, printre altele, și un antibiotic la care ea este alergica. ADDA se lupta cu o alergie severa: „De 4 luni ma lupt” „Intr-un fel, ma bucur ca mi s-au declanșat toate…

- La sfarșitul anului trecut, in mediul online Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au separat. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 6 ani. Cu cine locuiește Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, dupa separarea parinților ei?…

- Invitata in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars, actrița Doinița Oancea (37 de ani) a dezvaluit ca a pierdut, la finalul anului trecut, doua persoane dragi ei la interval de 43 de zile. Actrița Doinița Oancea a pierdut doua persoane dragi la interval de 43 de zile „Am avut un sfarșit de…

- Bianca Dragușanu a fost casatorita cu prezentatorul TV Victor Slav, alaturi de care are o fiica, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi. Recent, modelul a primit o serie de amenințari. Alex Bodi, primele declarații dupa ce Bianca Dragușanu a primit o serie de amenințari In exclusivitate…

- In timpul unei apariții TV in cadrul emisiunii Xtra Night Show, actrița Paula Chirila (45 de ani) a declarat ca nu se simte bine. A afirmat ca are probleme digestive, ulterior fiind preluata de o ambulanța. Actrița a fost internata in Spitalul Elias. Din fericire, acum se simte mai bine și se afla acasa.…

- Dupa opt ani de mariaj, in anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis sa se separe. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Mikaela, in varsta de 11 ani. Mihai și Iulia Albu, noi conflicte din cauza custodiei fiicei lor Pe luna, Mihai Albu are patru zile in care o poate vedea pe Mikaela.…

- Dupa o desparțire dureroasa de cea care trebuia sa ii devinasoție, Cezar Ouatu iubește din nou. De data asta, artistul s-a indragostit de otanara cu 19 ani mai mica decat el. Raluca Jurca a fost cea mai maresustinatoare a lui Cezar Ouatu cat timp artistul a concurat la Ferma.Tot pe contul de socializare,…