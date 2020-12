Stiri pe aceeasi tema

- Marocul a confirmat joi ca va ''relua relatiile diplomatice'' cu Israelul ''cat mai curand posibil'' si a calificat decizia Washingtonului de a recunoaste suveranitatea marocana asupra teritoriului disputat Sahara Occidentala drept ''o luare de pozitie istorica'', relateaza AFP, potrivit. In…

- Marocul a confirmat joi ca va ''relua relatiile diplomatice'' cu Israelul ''cat mai curand posibil'' si a calificat decizia Washingtonului de a recunoaste suveranitatea marocana asupra teritoriului disputat Sahara Occidentala drept ''o luare de pozitie istorica'',…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu ia in calcul sa impuna tarilor sa-i oblige pe cetateni sa se vaccineze , a declarat luni un oficial, potrivit The Guardian, anunța news.ro. "Nu cred ca avem in vedere sa dam un mandat pentru vaccinari", a spus Kate O’Brien, director Departamentul de Imunizare…

- Seful statului turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat vineri speranta ca Franta ''se va debarasa cat mai rapid posibil'' de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Ankara si Paris din cauza divergentelor existente in mai multe dosare, transmite AFP.…

- ”Este tarziu, dar un acord ramane posibil, iar eu voi continua negocierile pana cand va fi clar ca (un acord) nu mai este (posibil)”, a scris vineri pe Twitter negociatorul-sef britanic al Brexitului David Frost. ”Insa, pentru ca un acord sa fie posibil, el trebuie sa respecte intru totul suveranitatea…

- Johnson & Johnson intentioneaza sa inceapa cat mai curand posibil testarea vaccinului sau experimental pentru Covid-19 pe tineri cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, a declarat vineri un director al companiei, in timpul unei sedinte virtuale cu Comisia Consultativa pentru Practici de Imunizare a Centrului…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, i-a trimis un mesaj presedintelui american, Donald Trump, testat pozitiv la coronavirus, in care i-a urat sa se vindece "cat mai curand posibil", a anuntat sambata agentia de stat KCNA, preluata de AFP. "El si-a exprimat simpatia fata de presedinte si Prima Doamna",…

- Romania sustine adoptarea de sanctiuni in Belarus cat mai curand posibil si sprijina o misiune OSCE pentru medierea dialogului in aceasta tara, a transmis, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la reuniunea ministrilor de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene. Bogdan Aurescu…