- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- Pepe, Andra și Connect R au lansat o noua piesa muzicala. Piesa se numește ”Inima mea” și pare sa fie una de succes, intrucit la doar 18 ore de la lansarea pe Youtube are aproape 500000 de vizionari. Colaborare in familie, in muzica. Pepe, Andra și Connect-R au lansat Inima Mea VIDEO Ionuț Nicolae Pascu,…

- Vanotek prezinta single-ul “Talk to Me” in colaborare cu Bastien, cu un groove disco dance, o piesa cu un videoclip pe mood de party filmat și regizat de SAN. Piesa a fost produsa de Vanotek și compusa de Vanotek, Bastien și Elena Moroșanu. “Am facut mai multe sesiuni cu Bastien, imi place mult timbrul…

- Legendarul cantaret britanic Elton John si duoul american Surfaces au lansat vineri single-ul ''Learn to fly'', o piesa care doreste sa inspire oamenii "sa invete din nou sa zboare", relateaza EFE. Propunerea duetului Surfaces de a canta la un mic pian piesa ''Learn to flyg l-a…

- „Piesa asta este tot ce-am putut sa scriu mai frumos de cand ma știu. E tot ce-am putut sa scot din sufletul meu, acum, la rascrucea drumurilor in viața mea de femeie“, spune Irina despre piesa ei de suflet, Nu vreau. Este a treia colaborare a Irinei cu celebrul DJ Mahmut Orhan, de data aceasta pentru…

- Dupa ce s-au certat, s-au impacat și iar s-au certat, Veronica și Viorel Stegaru au decis sa iși mai dea o șansa, cel puțin in scop profesional, iar astazi alaturi de Rafaelo vor lansa prima lor melodie, care se anunța un real succes!

- Lady Gaga si Ariana Grande au lansat vineri piesa „Rain on Me”, prima lor colaborare muzicala. Lansarea a fost anuntata in urma cu o saptamana de cele doua artiste. Piesa este o metafora legata de vremurile cand consuma alcool doar pentru a-și amorți durerea, pentru a nu mai simți nimic. Lady Gaga a…

