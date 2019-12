Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Nino Nino”, o melodie care vorbește despre alegeri și bani, cu un vizual cinematic care amintește de filmele polițiste. „Imi este foarte draga aceasta piesa, care are un mesaj ascuns. Tu ești singurul care poate sa faca o schimbare, care poate sa apese butonul atunci cand este cazul sau atunci cand simte”, a spus Cezar. In cadrul filmarilor au avut loc și abateri de la scenariu: „Mi-a placut mult ca am putut improviza, sa fac ceea ce simt. De exemplu, exista o scena in care scap valiza – asta nu era in plan, am facut-o spontan și a ieșit…