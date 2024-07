Perechea romana Cezar Crețu / Bogdan Pavel a caștigat, sambata, trofeul probei de dublu la Concord Iași Open, turneu ATP Challenger 100 dotat cu premii totale de 120.950 de euro. Cezar Crețu (23 de ani) și Bogdan Pavel (25 de ani), colegi la Academia Victor Hanescu, au invins in finala perechea poloneza favorita 4 formata din Karol Drzewiecki și Piotr Matuszewski, scor 2-6, 6-2, 10-4 dupa un meci ce a durat 71 de minute. Campionii probei de dublu primesc 100 de puncte ATP și un cec in valoare de 16.550 de euro, in timp ce finaliștii raman cu 50 de puncte ATP și 9.705 euro. Bogdan Pavel a jucat…