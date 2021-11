CEZ Vânzare anunță suspendarea temporară a facturării serviciilor de energie electrică și gaze naturale Pentru aplicarea masurilor de compensare/ plafonare a prețurilor în sistemul informatic, conform cu noile prevederi impuse de Legea 259/2021 privind aprobarea OUG 118/2021, CEZ Vânzare anunța suspendarea temporara a facturarii serviciilor de energie electrica și gaze naturale.

Plafonarea și/ sau compensarea se vor aplica pentru consumul de energie electrica și/ sau gaze naturale realizat începând cu luna noiembrie. Clienții CEZ Vânzare care se încadreaza în prevederile legislative vor primi facturile cu valorile compensate și la prețurile plafonate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

