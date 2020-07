Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719au fost declarate vindecate și externate Pana sambata, Pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul…

- A crescut mult numarul de cazuri noi de Covid-19 inregistrate in Romania, in 24 de ore. Daca de marți pana miercuri in Romania s-au inregistrat 152 de cazuri noi, de miercuri pana joi numarul acestora a ajuns la 238. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) atrage atenția asupra respectarii cu rigurozitate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 165 de noi cazuri de COVID-19 in Romania. The post 165 de noi cazuri de COVID-19. Bilanțul ajunge la 18.594 de persoane infectate. Afla situația din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Un numar de 165 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se astfel la un total de 17.036 de imbolnaviri, a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut romanilor sa respecte masurile de protectie sanitara si dupa data de 15 mai, cand Romania va iesi din stare d eurgenta. ”Nu inseamna ca epidemia s-a terminat. 15 mai e doar un termen administrativ. Sa avem grija sa nu avem o explozie de infectii noi”, a spus seful…

- Alexandru Rafila: “Cred ca 400.000 de romani au trecut deja prin boala. 2% din populație ar putea fi deja imunizata. Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, crede ca 400.000 de romani au trecut deja prin boala COVID-19, dar spune ca procentul este mic, de doar 2%, comparativ…

- Un numar de 337 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, numarul total al imbolnavirilor ridicandu-se la 7.216, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre persoanele infectate, 1.217 au fost declarate vindecate…

- CEZ doneaza echipamente medicale si hrana pentru sprijinirea personalului medical din spitale si persoanelor varstnice din judetele Caras-Severin, Constanta, Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea, potrivit unui comunicat de presa.