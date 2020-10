CEZ Group vinde activele din România către australienii de la Macquarie Group CEZ Group a gasit cumparator pentru activele din Romania, adica șapte companii, printre care rețeaua de distribuție e energiei electrice, furnizarea de electricitate și parcul eolian de la Fantanele. Cumparatorul este Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). CEZ ramane activ in Romania, dezvoltandu-și portofoliul de servicii energetice. Documentele tranzacției au fost semnate astazi. Incheierea tranzacției va fi supusa aprobarii Autoritații Europene Antitrust și a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii din Romania. Vanzarea activelor CEZ din Romania catre fondurile administrate de MIRA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Initiativa celor Trei Mari va contribui in perioada post-pandemie la redresarea economica, prin dezvoltarea conectivitatii intre statele din regiunea noastra. De altfel, obiectivul principal al Romaniei este implementarea proiectelor strategice de interconectare, un pas important fiind finalizarea…

- Incepand de astazi, 7 octombrie, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din 49 de tari, incluse on zona galbena. In zona galbena sunt tari precum: Israel, Spania, Republica Moldova, Franta, Olanda, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Ungaria, Ucraina,…

- 49 de tari au fost incluse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pe lista zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care, incepand de miercuri, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Conform Hotararii CNSU, incepand cu data de 7 octombrie,…

- Alte tari permit organizarea de sectii, insa numai in sediile diplomatice. Premierul i-a cerut lui Aurescu sa inceapa o campanie de informare a romanilor din diaspora cum vor putea vota. "Inca din luna iunie misiunile Romaniei in strainatate au fost instructate sa contacteze autoritatile straine…

- Un juriu la nivel inalt, format din experti independenti, a selectat cele sase finaliste dupa interviuri detaliate cu reprezentantii a 12 orase de pe lista scurta. Cele sase finaliste din acest an sunt Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia), Leuven (Belgia), Valencia (Spania),…

- Un juriu, format din experți independenți, a selectat cei șase finaliști dupa interviuri detaliate cu reprezentanții unui numar de 12 orașe aflate pe o lista scurta. Cele șase orașe finaliste ale ediției din acest an sunt: Viena (Austria),…

- Din 22 septembrie, Muzeul Județean Buzau va gazdui cel mai important eveniment cultural al anului. Este vorba despre o expoziție de arta cu lucrari semnate de Salvador Dali, unul dintre cei mai excentrici artiști ai lumii. Expoziția ”Unexpected Dali” scoate in prim plan 150 de lucrari originale, care…

- Impactul semnificativ asupra economiilor in cel de-al doilea trimestru din 2020 a fost cauzat de restricțiile severe impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului. In Romania, starea de urgenta instituita in perioada 16 martie-14 mai a produs efecte serioase asupra economiei. Pentru…