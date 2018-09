CExN PSD. Gabriela Firea a cerut demisia lui Carmen Dan

Situația este foarte tensionata la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care are loc la Neptun. Gabriela Firea este cea mai vocala și are o serie de nemulțumiri pe care le-a exprimat in ședința.

In urma situației generate dupa protestul Diasporei din 10 august, Gabriela Firea a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

-se actualizeaza-