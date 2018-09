Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc, sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), care va fi urmata de o reuniune a grupurilor parlamentare reunite ale formatiunii, au anuntat lideri din teritoriu ai partidului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea…

- Cum vrea aripa anti-Dragnea sa scape de liderul PSD. Potrivit unor surse social-democrate, in ședința Comitetului Executiv Național se va readuce in discuție ideea conducerii colective in partid, pe fondul scaderii increderii acestuia in opțiunile alegatorilor. O parte a contestatarilor actualei conduceri…

- "Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis - tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa - este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat marti seara ca la reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, care se va desfasura in perioada 31 august – 2 septembrie, se va discuta despre activitatea ministrilor. ‘O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august – 2 septembrie) despre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

- "La CEx nu stiu daca se va decide o remaniere guvernamentala, dar discutii despre activitatea unor ministri trebuie sa fie. Da, sunt nemultumit de unii ministri. Doamna premier va avea initiativa, daca se pune problema”, a declarat Liviu Dragnea marti seara la Antena 3.Intrebat despre scrisoarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca a urmarit protestele din Piața Victoriei de la Neptun. El susține ca aceste proteste au reprezentat o lovitura de stat eșuata și il acuza pe Klaus Iohannis ca a demobilizat jandarmii și a incurajat violența. De asemenea, Dragnea a spus ca in seara protestelor…

