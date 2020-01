Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti in prima sedinta a conducerii interimare a social-democratilor din acest an.



Reuniunea CExN al PSD se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 12,00.



Social-democratii ar putea discuta despre modificari la Statutul partidului.



Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, la Calarasi, ca in cadrul reuniunii CExN al PSD urmeaza sa fie discutate o serie de modificari la Statut. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Adrian Dadarlat)