- PSD se reunește, marți, de la ora 12.00, la Parlament, in prima ședința CExN a partidului din acest an. Social-democratii vor discuta, in aceasta sedinta, despre o serie de modificari la statutul partidului, potrivit Agerpres. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, declara duminica, la Calarasi,…

- Social-democratii se reunesc luni, la ora 12.00, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a analiza oportunitatea depunerii unei motiuni de cenzura, in urma angajarii raspunderii Guvernului Orban, pe legea bugetului de stat pe 2020. Cert este ca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in legatura…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…

- "A fost un mic incident cu domnul Marian Oprisan. Am iesit din sala, iar apoi am revenit. In sedinta au luat cuvantul mai multe persoane, iar pe la jumatatea sedintei se cam contura trendul. Peste doua treimi din biroul permanent nu mai exista. La finalul sedintei doamna Dancila a observat care este…

- Mai multi lideri ai PSD s-au reunit miercuri, la Palatul Parlamentului, intr-o sedinta informala, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al partidului. Printre cei...