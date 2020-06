Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, de la ora 14,00, la sediul central al partidului, pentru a hotarî cum vor vota parlamentarii social-democrati în cazul prelungirii starii de alerta. Purtatorul de cuvânt al partidului, Lucian Romascanu, a declarat ca PSD sustine…

- Ministerul Sanatații precizeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, triajul epidemiologic…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat luni, la finalul ședinței BPN din Kiseleff, ca s-au luat urmatoarele decizii:- PSD va vota o comisie de ancheta pentru „Afacerea Sparanghelul” (romani plecați la munca in strainatate) - PSD va vota o comisie de ancheta pentru…