- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca „un haos mai mare decat este acum nu poate fi creat nici macar de PSD”, astfel ca in Comitetul Executiv s-a decis depunerea unei moțiuni de cenzura in luna august. Principalele declarații ale lui Marcel Ciolacu:…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis azi dizolvarea organizației PSD Sector 3.Printr-un alt vot s-a decis cu 58 de voturi Pentu și 1 Impotriva ca organizație sa fie condusa interimar de viceprimarul general Aurelian Badulescu care va fi și candidatul PSD la Primaria Sectorului 3.…

- PSD il va susține la Primaria Secotrului 2 pe fostul edil Neculai Onțanu, iar la Sectorul 3 din partea social-democraților va candida actualul viceprimar general al Capitalei, Aurelian Badulescu, au declarat surse ...

- Liderii PSD au luat decizia, in cadrul Comitetului Executiv, sa mearga cu o alianța extinsa la alegerile din Capitala. Astfel, pentru alegerile locale din Capitala vom avea o alianța constituita din PSD-ALDE-PPUSL și ADER.Citește și: SURSE - Marcel Ciolacu a EXPLODAT in ședința PSD: PNL trimite…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste joi pentru a discuta despre alegerile locale si pentru a valida o serie de candidaturi la aceste alegeri. Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca organizatia pe care o conduce are pregatite candidaturile pentru Primariile…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu, un apropiat al Gabrielei Firea, este propunerea organizatiei PSD Bucuresti pentru candidatura la Primaria Sectorului 3. Potrivit unor surse din PSD, decizia a fost luata la nivelul filialei. De altfel, Badulescu ar urma sa preia si sefia organizatiei PSD sector 3. PSD…

- Candidatul USR-PLUS la Primaria Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca a trimis un denunt penal la DNA pe numele fostului edil al acestui sector Neculai Ontanu,...