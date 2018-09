Stiri pe aceeasi tema

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru funcția de președinte in 11 organizații județene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD București condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.Președintele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale. Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a…

- Soprana Angela Gheorghiu a oferit un interviu pentru presa italiana, in care a vorbit despre felul in care este vazuta de breasla in care are o cariera internaționala de succes, dar și despre romani, corupție și ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Vorbind cu reporterii Corriere della…

- Surse politice au declarat pentru Știrile ProTV ca așa numita ”aripa Firea” din PSD va lansa declarații critice la adresa președintelui PSD Liviu Dragnea, dupa ce acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Unul dintre obiectivele celor care o susțin pe Gabriela Firea este…

- In urma cu aproape 10 ani, au fost introduse legaturi feroviare intre localitatile din nordul Capitalei si Bucuresti, astfel incat poti ajunge cu trenul de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord. Problema e ca dureaza uneori chiar si de trei ori mai mult decat daca ai merge cu taxiul sau autobuzul. La…

- Revoltator! Mai multe filiale PSD susțin ca Simona Halep a fost cea huiduita, nu Gabriela Firea! Aparatul politic al partidului de guvernamant s-a pus in mișcare și a incercat sa denatureze realitatea evenimentelor petrecute pe „Arena Naționala”, unde Gabriela Firea, primarul orașului București, a fost…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, planuiește contruirea a trei sali de sport multifuncționale in București, care ar urma sa poarte numele unor sportivi legendari: Nadia Comaneci, Ilie Nastase și Ion Țiriac. Dupa numeroase proiecte eșuate și promisiuni nerespectate, Capitala poate beneficia…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat, marti, contractul pentru cele 400 de autobuze, urmand ca pana la finalul acestui an, sa fie aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor mai veni si celelalte 300 de unitati.