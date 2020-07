Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc incepand cu ora 11.00 in sedinta Comitetului Executiv (CEX). Principala tema: motiunea de cenzura. Mai multi lideri din teritoriu il suspecteaza pe Marcel Ciolacu ca nu vrea sa depuna motiune impotriva Guvernului Orban pentru ca e inteles cu presedintele Klaus Iohannis, sustin…

- Președintele intermar al Senatului, a vorbit, duminica, de la sediul PSD, despre legea carantinarii și izolarii, care se discuta acum in parlament. Robert Cazanciuc a lansat un atac la Guvern și spune ca ceea ce a trimis Executivul este un act prost. Liderul PSD Marcel Ciolacu a convocat, luni dimineața,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge vehement, cu indignare, ideea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, ridicata de Eugen Teodorovici, in cazul in care va refuza desemnarea unui premier din partea majoritații parlamentare, in urma adoptarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban II.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca “prima zi fara stare de alerta va fi ultima zi a Guvernului Orban”, adaugand ca restrangerea drepturilor si libertatilor cetatenesti nu poate fi facuta fara acceptul Parlamentului, “dupa bunul plac” al premierului. “Prima zi fara…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu demonstreaza, intr-o analiza editoriala, ca PSD va vota prelungirea starii de alerta, ținand cont de nuantele din declaratiile aparent contradictorii ale președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa ce Klaus Iohannis anuntat prelungirea starii de alerta,…

- Partidul Social Democrat solicita Guvernului si presedintelui Klaus Iohannis sa le dovedeasca mai intai romanilor ca starea de alerta nu este “doar un paravan pentru derularea afacerilor de partid” si sa prezinte Parlamentului studiile epidemiologice care sa ateste fara dubiu necesitatea prelungirii…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta face un apel catre președintele Klaus Iohannis și liderul PSD Marcel Ciolacu sa opreasca „MASCArada” Guvernului Orban. Reacția fostului premier vine dupa ce o fotografie in care apare premierul Ludvic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana…

- Liderii USR, PMP și UDMR au declarat, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis privind decretul pentru prelungirea starii de urgența, ca vor vota “pentru” decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența in Romania. „Este evident ca nu am trecut de faza cea mai grea a pandemiei și e nevoie…