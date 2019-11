CEX PSD. Vicepreședinte, despre decapitări: Avem timp după prezidențiale Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat marți, inaintea ședinței CEX in care se analizeaza prestația filialelor in primul tur al alegerilor prezidențiale, ca s-au facut greșeli dar nu trebuie sa se discute acum despre excluderi și schimbari din funcție. „Trebuie sa fim mai muncitori pe fiecare ulita. Nu cred ca putem sa vorbim azi de excluderi, ne concentram pe altceva, prezidentialele sunt determinante pentru urmatorii 4 ani. E bine sa stam sa analizam. Sunt membri de partid care fac greseli, dar nu e cazul acum (sa se demita lideri, n.red.), dupa prezidentiale avem timp sa ne… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, Gabriel Zetea, si-a exprimat dreptul cetatenesc in comuna maramureseana Arinis, el precizand, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a votat "pentru candidatul care facut lucruri bune pentru Maramures", informeaza Agerpres.Citește și: Rezultate provizorii in diaspora:…

- Vicepresedintele PSD, Gabriel Zetea, si-a exprimat dreptul cetatenesc in comuna maramureseana Arinis, el precizand, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a votat "pentru candidatul care facut lucruri bune pentru Maramures" potrivit Agerpres "Am ales sa votez azi in tara Codrului (zona etnografica…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat, joi, la RFI, ca partidul nu iși asuma mesajele filialelor care au postat mesaje xenofobe la adresa lui Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Dan Barna.„Eu nu am vazut, sincer, la ce va referiți (...). Eu nu știu sa fie un lucru generalizat la nivelul…

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi spune ca la fel cum teroriștii folosesc civili ca scut uman pentru a obține anumite lucruri, așa și premierul Viorica Dancila folosește bugetarii in scandalul remanierii:„Este foarte grav ca doamna premier se incapațaneaza sa ramana in afara cadrului constituțional…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat miercuri la Digi24 ca președintele Klaus Iohannis folosește tribuna prezidențiala pentru a-și face campanie electorala, dupa ce șeful statului a acuzat PSD intr-o declarație de presa la Cotroceni ca nu a facut ce era nevoie sa nu se mai poata repeta cazul…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat miercuri la Digi24 ca președintele Klaus Iohannis folosește tribuna prezidențiala pentru a-și face campanie electorala, dupa ce șeful statului a acuzat PSD intr-o declarație de presa la Cotroceni ca nu a facut ce era nevoie sa nu se mai poata repeta cazul…

- Vicepresedintele PNL Gigel Stirbu spune ca ce nu i-a reusit lui Liviu Dragnea acum doi ani jumatate, sa o numeasca pe Dana Girbovan in fruntea Ministerului Justitiei, ii iese acum, in august 2019, prin schimbarea Anei Birchall, prin controversata decizie CEx a PSD, culmea, pe data de 23 august.