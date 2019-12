Stiri pe aceeasi tema

- Un protest a fost anunțat printr-un mesaj pe Facebook, chiar in ziua votului pentru turul doi al alegerilor prezidentiale, in Post-ul DAMBOVIȚA: Protest in duminica alegerilor! 100 de oameni au ieșit in strada apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, in țara, pana la ora 12:00 s-a inregistrat o prezența Post-ul #PREZIDENȚIALE2019: DAMBOVIȚA:Prezența la vot la ora 12:00 a fost de 20,89% apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa USR Dambovița il va susține pe Klaus Iohannis in turul doi al alegerilor pentru președinția Romaniei. In Post-ul USR Dambovița anunța ca il va susține pe Klaus Iohannis in turul doi al alegerilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Caravana “Mandra RomanIE” ajunge in doua orașe din Dambovița! Vineri, 15 noiembrie, la Pucioasa și Racari sunt programate intalniri cu Post-ul Caravana “Mandra RomanIE”: Copiii au posibilitatea de a cunoaște eroii din basmele romanești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua persoane, sot si sotie, patronii unei firme de transport din Dambovita, au fost retinuti de politistii Serviciului de Investigarea Post-ul DAMBOVITA: Cuplu de patroni reținut pentru furtul unui tir cu televizoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis vine joi, 31 octombrie 2019, in judetul Dambovita! Aurelian Cotinescu, presedintele PNL Targoviste a anuntat astazi, Post-ul Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, vine joi in judetul Dambovita apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 18.09.2019, ora 12.30, ca Post-ul RACOVIȚA: Doua cazuri confirmate de pesta porcina africana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafețe impadurite” La categoria deținatorilor privați de teren agricol și neagricol se Post-ul APIA Dambovita anunta: A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat apare prima data in Gazeta Dambovitei .