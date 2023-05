Stiri pe aceeasi tema

- Cu totii ne luam sfaturile legate de sanatate de la vreun guru pe care l-am gasit pe Internet, fie ca e Joe Rogan sau vreun nutritionist local. Ei bine Apple vrea sa ne ofere asa ceva sub forma unui serviciu, un health coach pe baza de AI, care e in lucru acum. Deocamdata serviciul este cunoscut sub…

- La cei 49 de ani ai sai, Victoria Beckham este intr-o forma fizica de zile mari. Nimeni nu i-ar da varsta reala, iar silueta sa este cu atat mai impresionanta cu cat celebra creatoare de moda și fostul mijlocaș de la Real Madrid au impreuna patru copii. Frumusețea cere insa sacrificii.

- Comunicat de presa| Mircea Hava: „O delegație a Parlamentului European, formata din parlamentari și experți, va fi in misiune de lucru in Alba” Comunicat de presa| Mircea Hava: „O delegație a Parlamentului European, formata din parlamentari și experți, va fi in misiune de lucru in Alba” In perioada…

- In Duminica Floriilor, zi de mare sarbatoare pentru Ortodoxie, preoții ii indeamna pe credincioși sa rosteasca o rugaciune pentru noroc și bunastare. Cunoscuta și sub denumirea de Duminica Patimilor Domnului sau Duminica Patimilor, aceasta zi are o insemnatate deosebita.

- FMI a avertizat de mult despre cresterea costurilor, frictiunile economice si pierderile de productie din PIB asociate cu fragmentarea economiei globale in blocuri geopolitice, cu democratii conduse de SUA de o parte si China si alte state autocratice pe de alta parte. Acest lucru poate duce la sisteme…

- Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul Suport pentru participarea la proiecte internaționale – SupportTM, organizeaza in data de 6 aprilie 2023, un atelier de lucru dedicat inovarii. Atelierul de lucru va gazdui o serie exerciții practice care au ca scop generarea de idei de proiecte și facilitarea…

- Cei doi secunzi ai lui Dominic Fritz, Ruben Lațcau și Cosmin Tabara, descopera in aceasta perioada Asia, acolo unde au plecat, ambii, in scop de serviciu. Primul s-a deplasat in Taiwan, pentru a impartași experiența Timișoarei in domeniul viitorului orașelor, cel de-al doilea a dezbatut la Tokyo pe…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean sustine ca, din pacate, in Romania implicarea tinerilor in alegerile politice este ingrijoratoare, și acest lucru o dovedesc ultimele statistici! Toate statisticile cand vine vorba despre implicarea civila și politica a tinerilor sunt ingrijoratoare. „Pe tot parcursul…