- Specialiștii de la compania de software, Kaspersky, au publicat un studiu cu statistici și sfaturi despre cum sa postam pe rețelele de socializare, fara a-i deranja pe apropiați sau pe șefii de la locul de munca. Aproximativ 3% dintre utilizatorii rețelelor sociale au fost sancționați la locul de munca…

- Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson au confirmat ca formatia ABBA se va destrama definitiv dupa lansarea viitorului album, intitulat „Voyage. Potrivit The Independent , una trecuta, cei doi membri ai trupei suedeze, alaturi de Agnetha Faltskog si Anni-Frid Lyngstad, si-au anuntat revenirea, dar si lansarea…

- Un grup de superfani „Star Wars” din Siberia a construit o replica la scara reala a aeronavei de lupta X-Wing folosita de Alianța Rebela din populara franciza science fiction. „A ieșit foarte cool”, relateaza Ayaal Feodorov, liderul echipei de construcție din Republica Saha, cunoscuta și sub numele…

- Netflix are sanse serioase anul acesta sa castige cea mai ravnita categorie in cadrul galei Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru productiile de televiziune, daca serialul sau ''The Crown'' va reusi sa faca fata duminica seara asaltului soldatilor Stormtroopers din productia Disney ''The…

