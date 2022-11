Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bistrița Nasaud vrea sa inființeze o comisie speciala. Aceasta va avea ca rol consultarea bistrițenilor in amenajarea/ reamenajarea spațiilor de pe domeniul public. Bistrițenii iși vor puteas da cu parerea despre modul in care va arata domeniul public al județului. Fie ca e vorba…

- Cabana Caraiman din Bucegi tocmai a fost cumparata de catre violonistul Alexandru Tomescu. Acesta vrea sa o restaureze si sa o reintroduca in circuitul turistic. Se pare ca artistul merge acolo de cate ori ii permite timpul, inclusiv pentru mici reparatii si imbunatatiri la cladirea abandonata de mai…

- MINERAL SORT-BET S.R.L adresa: satul Matraca, comuna Ulmi, str. Principala, nr. 113, județul Dambovița – titular al proiectului ”Exploatare agregate minerale cu redare in circuitul agricol, perimetrul Salcioara 3”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Salcioara, satul Movila, jud. Dambovița,…

- In Monitorul Oficial a fost publicat un anunt de servicii de concesiune de bunuri apartinand domeniului public al judetului Tulcea.Potrivit documentului, urmeaza sa fie inchiriat un teren piscicol ocupat de Amenajarea piscicola Chilia I, in suprafata de 430 ha 4.300.000 mp . teren piscicol ocupat de…

- Palatul Brancoveanu, de la Sambata de Sus, are șansa sa revina la viața și sa fie inclus in circuitul turistic. Monumentul s-a degradat grav dupa 1990, a fost administrat de o firma privata și restaurat, dar a fost din nou abandonat, cand proprietarul a dat faliment.