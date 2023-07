Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene se vor putea angaja in Republica Moldova fara permis de munca. Un proiect de modificare a Legii privind regimul strainilor in R. Moldova a fost votat vineri, 7 iulie, in prima lectura, de 56 de deputați, transmite Ziarul de Garda . Modificarile legislative…

- Polițiștii de frontiera, de comun cu procurorii PCCOCS, au reținut liderul unui grup infracțional, care a introdus in Republica Moldova ilegal trei automobile furate din Uniunea Europeana, pentru ca mai apoi sa fie importate din Lituania, in valoare de peste un milion lei. Astfel, potrivit ofițerilor…

- Vocea Basarabiei: Dar cum va imaginați dvs. ca va ajunge statul Republica Moldova in UE, iata in acești 7 ani, cel puțin, pe care și i-a propus guvernarea ca trebuie sa existe aceasta perioada ca Moldova sa ajunga stat membru UE, cum se vor face acești pași? – Pe doua cai. Prima cale – Unirea cu Romania,…