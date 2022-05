Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott. Opinia avocatului general vine dupa un sir de decizii adoptate de CJUE in ultimii ani, in cadrul carora aproximativ 10 state membre UE, inclusiv Franta, Polonia, Italia si Romania, au fost gasite vinovate de un nivel ilegal de poluare a aerului. „Avocatul general Juliane Kokott sustine ca incalcarea valorilor limita pentru…