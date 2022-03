Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400.000 de cetațeni ucraineni s-au refugiat in Romania de la inceputul razboiului și pana in prezent, iar societatea civila, autoritațile, mediul privat și organizațiile non-profit s-au mobilizat constant pentru a-i sprijini. In acest context, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța de Urgența nr.…

- FACILITAREA CONDIȚIILOR DE ACCES PE PIAȚA MUNCII DIN ROMANIA PENTRU CETAȚENII UCRAINENI Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana și engleza, ce conține cod QR cu datele de contact ale tuturor agențiilor județene, locale și puncte de lucru. Pe…

- Material de opinie de Raluca Bontaș, Partener, și Mihaela Vechiu, Manager, Servicii Dedicate Angajatorilor Globali, Deloitte Romania Guvernul Romaniei a aprobat o serie de derogari de la legislația imigrarii, pentru a permite cetațenilor ucraineni sa se angajeze in Romania, fara a mai fi necesara obținerea…

- Primii 44 de cetațeni din Ucraina ajunși in Romania din cauza razboiului au fost angajați, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. Conform acestuia, cei 44 de refugiați au fost angajați de o companie din Bistrița. Marius Budai anunța ca, in paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere și…

- Cetatenii ucraineni care intra legal pe teritoriul Romaniei și care nu solicita o forma de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, pot fi incadrati in munca fara avizul de angajare prevazut de Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor…

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina ANOFM a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana si engleza cu privire la serviciile oferite cetatenilor ucrainieni pentru integrarea pe piata muncii din Romania cat si masurile ce vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania.…

- Legislatia a fost modificata astfel incat toti cetatenii ucraineni care intra in tara noastra si doresc sa se angajeze sa o poata face fara niciun fel de aviz sau restrictie, a transmis, luni, ministrul Muncii, Marius Budai, pe Facebook, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit datelor oficiale, dupa primele 6 zile de razboi, pe teritoriul Romaniei au intrat peste 70.000 de ucraineni. Oamenii au fugit din calea bombardamentelor lasandu-și in urma familiile și casele. Autoritațile de la noi impreuna cu romanii inimoși le sar in ajutor refugiaților și le pun la dispoziție…