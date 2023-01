Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii care au adus in Republica Moldova cetațeni straini, care nu indeplinesc condițiile de intrare pe teritoriul țarii noastre, sint obligați sa asigure transportarea acestora, in termen de 24 de ore, la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care aceștia il accepta sau unde sint acceptați.…

- Din cauza deprecierii forintului investitorii straini au luat cu asalt piata imobiliara din Ungaria. In mediul rural intr-un an s-a dublat procentul cumparatorilor de locuinte. Procentul cumparatorilor straini pe piața interna de locuințe a crescut de la 3,3 la suta in aceeași perioada a anului precedent…

- Este aglomeratie mare astazi la Constanta la sediul Primariei unde se depune documentatia pentru ajutorul oferit de stat celor care inchiriza apartamente cetatenilor ucraineni. Oamenii s au asezat din zorii zilei la coada pentru a depune actele necesare. Sunt zeci de persoane care asteapta sa intre…

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite persoanelor cu cetațenie straina sa serveasca in forțele armate ruse.

- Guvernul chinez a relaxat regulile de intrare in țara pentru cetațenii straini incepind cu 11 noiembrie. Acest lucru este menționat in comunicatul Comitetului de stat pentru igiena și sanatate din Republica Populara Chineza, relateaza Reuters. Conform protocoalelor actualizate, perioada obligatorie…

- Guvernul anunța reguli noi pentru cetațenii din țarile non-UE care vor sa se angajeze in Romania. Noua lege prevede ca cetațenii din țarile non-UE vor avea nevoie de acordul scris al primului angajator ca sa poata schimba locul de munca in Romania. Ulterior, cel de-al doilea angajator va trebui…

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este convins ca țara e condusa de catre autoritațile americane.

- Primaria Alba Iulia cumpara 2 locuințe modulare: Beneficiarii, locatarii evacuați din blocul G2, Turturica Primaria Alba Iulia cumpara 2 locuințe modulare: Beneficiarii, locatarii evacuați din blocul G2, Turturica Municipiul Alba Iulia, intenționeaza sa achiziționeze locuințe din elemente modulare tip…