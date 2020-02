Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 11 februarie 2020, ora 16.00, la Centrului Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, in sala de festivitați „Radu Stanca”, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, invita toți cetațenii interesați, la o intalnire consultativa, avand ca tema bugetul Municipiului Sebeș aferent anului 2020 și portofoliul…

- Ziarul Unirea 24 Ianuarie 2020: UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE, celebrata la Sebeș printr-un spectacol folcloric extraordinar Vineri, 24 ianuarie 2020, incepand cu ora 18:00, sala „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui un spectacol folcloric extraordinar, dedicat aniversarii…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, lanseaza o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale, in data de 15 ianuarie 2020. Manifestarile dedicate Zilei Culturii Naționale, respectiv celor 170 de ani scurși de la nașterea…

- Luni, 23 decembrie 2019, incepand cu ora 16:00, sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui spectacolul de teatru „O altfel de poveste de Craciun”, in limba engleza, pus in scena in cadrul seminariilor de limba engleza prin lectura și joc de rol, coordonate de…

- Proiectul atelierelor de lectura și creație „O poveste… de Craciun” continua și in acest an, proiect prin intermediul caruia organizatorii și-au propus ca, prin povești cu mesaje pozitive, ateliere de creație, jocuri interactive și filme de animație, sa introduca participanții in spiritul și atmosfera…

- Ziarul Unirea Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza preselecții pentru seminariile „Limba engleza prin lectura și joc de rol” Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș anunța organizarea de preselecții pentru participarea la seminariile speciale de perfecționare a cunoștințelor de limba engleza…