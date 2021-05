Cetatenii se pot vaccina in toate spitalele militare din tara fara programare

Cetatenii se pot vaccina in toate spitalele militare din tara…

Ministerul Apararii Nationale, prin Directia medicala, extinde modalitatea de vaccinare, fara programare prealabila in platforma electronica, in toate spitalele militare din tara, incepand de sambata, 8 mai.Astfel, persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze si au documente de identitate valabile se vor putea prezenta, incepand de sambata, 8 mai, direct la centrele de vaccinare care functioneaza in cele 11 spitale militare ale Ministerului Apararii Nationale, din Bucurest ...