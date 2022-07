Cetăţenii ruşi intră începând de astăzi în Ucraina doar cu viză Cetatenii rusi au nevoie, incepand de vineri, de viza pentru a intra in Ucraina, deoarece Kievul a renuntat la regimul vechi de un deceniu care nu presupunea emiterea vizelor si care a facilitat calatoriile peste granite pentru cetatenii ambelor tari, relateaza CNN. Decizia de a pune capat regimului fara vize a fost anuntata de presedintele […] The post Cetatenii rusi intra incepand de astazi in Ucraina doar cu viza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Romania trimite ambasadori in Ucraina și Republica Moldova, foștii demnitari fiind retrași pe 4 februarie, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina. La Kiev este acreditat Alexandru Victor Micula, fost secretar de stat MAE și ambasador in alte state, iar la Chișinau este numit Cristian-Leon Țurcanu,…

- Cetațenii ucraineni au fost „trimiși in Rusia impotriva voinței lor”, confirmand, astfel, informații transmise anterior de autoritațile ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. „Nu avem date, dar am vazut semne aratand ca ucraineni sunt dusi din Ucraina in Rusia”, a spus…

- Rusia a desfașurat delfini antrenați in timpul invaziei sale in Ucraina pentru a proteja o baza navala din Marea Neagra, transmite Institutul Naval al SUA. Potrivit Institutului Naval al SUA, Marina rusa a amplasat doua țarcuri pentru delfini la intrarea in portul Sevastopol, adapostite chiar in interiorul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca aliatii au livrat in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut, adaugand ca acestea vor ajuta la salvarea vietilor a mii de oameni, relateaza News.ro citand agenția Reuters. Intr-un discurs video sustinut vineri seara, Volodimir Zelenski…

- Ucraina a primit avioane de lupta si piese de schimb pentru a-și consolida fortele aeriene, a anuntat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, fara sa precizeze insa numarul acestora sau tarile care le-au furnizat, relateaza AFP. Occidentul si-a schimbat astfel atitudinea, dupa ce a refuzat…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a anunțat, sambata, ca 4.441.663 de refugiati ucraineni au fugit din tara de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, relateaza The Guardian. Aceasta cifra este cu 59.347 mai mare decat in ziua precedenta. Aproximativ 90% dintre refugiatii…

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters, citat de Agerpres. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru,…