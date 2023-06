Stiri pe aceeasi tema

- Minorii de peste 16 ani vor putea calatori singuri in strainatate la rude, pentru studii sau in scopuri medicale, potrivit legii adoptate miercuri de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Proiectul merge la promulgare. Inițial, proiectul prevedea ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori…

- Tinerii care au implinit 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti. Ce conditie trebuie sa indeplineasca Tinerii care au implinit 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, dar doar cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, a decis, miercuri, Camera Deputatilor. Proiectul…

- Minorii care au implinit varsta de 16 ani vor putea sa calatoreasca singuri in afara țarii, daca au acceptul scris al parinților sau tutorelui. Cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali,…

- Cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, a decis, miercuri, Camera Deputatilor.S-au inregistrat 277 de voturi pentru, unul contra si o abtinere.Proiectul completeaza Legea 248/2005 privind…

- Politia de Frontiera Romana reamintește conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, cetatenii romani minori pot iesi din tara in baza unui document de calatorie valabil – pasaport…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, autoritațile va reamintesc conditiile privind calatoria copiiilor in strainatate. Poliția de Frontiera Romana subliniaza ca in ultima luna (19.05-19.06), polițiștii de frontiera au…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, in unanimitate, propunerea legislativa de modificare a OUG 97/2005 prin care cetatenii romani din diaspora pot solicita eliberarea de catre statul roman a cartilor de identitate electronice. „De la data asigurarii infrastructurii tehnice necesare punerii in circulatie…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, in unanimitate, propunerea legislativa de modificare a OUG 97/2005 prin care cetatenii romani din diaspora pot solicita eliberarea de catre statul roman a cartilor de identitate electronice. „De la data asigurarii infrastructurii tehnice necesare punerii in circulatie…