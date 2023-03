Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in sala de spectacol a Cinematografului ,,Balada” din Focșani a avut loc simpozionul aniversar organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea, cu prilejul Zilei Internaționale a Protecției Civile, sarbatorita și in Romania. Pompierii au marcat…

- Devenit un eveniment traditie in mediul social din Romania, Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala, editia a IX-a va avea loc in data de 21 martie 2023, pe scena Ateneului Roman. Organizata cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Asistentei Sociale, Gala este evenimentul in care asistenti sociali…

- Decanul Facultatii de Constructii si Instalatii din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi, prof.univ.dr.ing. Dorina Isopescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca Romania sta bine la capitolul legislatie in ceea ce priveste constructiile, dar a recunoscut ca problemele pot sa apara atunci…

- UPDATE! I.P.J. – Buzau : Incepand cu ora 15:00, pe DN E85 se ridica restricțiile de circulație. Se va circula in coloana, cu antemergator. DJ 204 D, Focșani-Suraia a fost deszapezit, se circula in condiții de iarna. Data: 08 Februarie 2023 Ora: 12:45 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Un cutremur de 4,5 grade s-a produs in aceasta dimineața, la ora 3.26, in zona seismica Vrancea. Cutremurul din Romania s-a produs la un interval de noua minute dupa un cutremur de 7,8 grade, care a zguduit Turcia, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Pana la aceasta…

- • Astazi, Maria a obținut doua victorii in calificari • Romania va avea doua jucatoare pe tabloul principal Maria Daciana Ciubotaru s-a calificat pe tabloul principal al turneului Australian Open Junior Championships! Sportiva de la CSM Focșani 2007, a 11-a favorita a calificarilor, a jucat astazi dimineața…

- Social democrații vranceni au participat la acțiunea de mobilizare pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, in fața sediului Consiliului UE din Bruxelles. La acțiunea organizata de PES activists Romania au participat zeci de reprezentanți din Romania si din diaspora. Aceștia au vrut sa transmita…

- Ziariștii de la Recorder, cunoscuți pentru investigațiile lor jurnalistice, au abordat in cel mai recent material de presa, subiectul balastierelor din Romania. Ei au ajuns și in Vrancea, mai exact in comuna Vanatori, unde au filmat cum balastul era luat direct din albia raului Putna. „Cu mii de șantiere…