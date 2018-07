Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii care se afla in strainatate sau iși au domiciliul in stanga Nistrului se pot inregistra in prealabil pentru a participa la alegerile parlamentare. Astfel, cei care vor sa voteze se pot inregistra on-line pe site-ul alegator.md.

- Aceste alegeri locale vor da tonul si pentru alegerile parlamentare din toamna si acest lucru creaza oportunitati de repozitionare pentru partidele din prima si a doua linie. De aceasta parere este Igor Munteanu, directorul IDIS Viitorul, exprimata in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de…

- Dodon tinde spre victorie chiar și la alegerile locale din Balți și Chișinau, menționand ca trebuie sa invinga. Declarațiile au fost facute in cadrul marșului tradițional dedicat Zilei Internaționale a Solidaritați oamenilor muncii, organizat de socialiști, scrie unimedia .

- Alegerile parlamentare de anul curent sunt primele din istoria Republicii Moldova care pot fi prezise, ceea ce indica asupra deteriorarii democrației. În cazul unei democrații autentice, rezultatele alegerilor nu pot fi prezise cu atâta precizie. Declarația a fost facuta de analistul…

- Conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat dupa victoria formatiunii de guvernamant Fidesz in alegerile parlamentare de duminica, informeaza Reuters. "Ne consideram raspunzatori de ceea ce s-a intamplat, am recunoscut decizia alegatorilor", le-a declarat sustinatorilor si…