Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vin in Romania din afara UE trebuie sa prezinte incepand de astazi un test PCR negativ nu mai vechi de 48 de ore. Daca nu s-au imunizat anti-COVID sau nu au trecut prin boala, dar au un test negativ, ei vor intra in carantina 10 zile, iar daca nu prezinta testul, carantina va fi mai lunga,…

- Autoritațile au anunțat o serie de masuri pentru a limita raspandirea variantei Omicron in Romania, dupa ce au fost confirmate primele doua cazuri. Romanii și cetațenii europeni care vin din țari din afara UE trebuie sa aiba un test negativ PCR pentru COVID-19, facut cu 48 de ore inainte. Masura este…

- LIVE VIDEO| 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei: Primirea persoanelor oficiale, la Monumentul Unirii, urmata de ceremonie militara de depunere de coroane LIVE VIDEO| 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei: Primirea persoanelor oficiale, la Monumentul Unirii, urmata de ceremonie militara de depunere…

- 1.027.091 de cetațenii ai Republicii Moldova au obținut cetațenia romana in ultimii 11 ani. Datele respective aparțin Ministerului Justiției de la București și au fost facute publice de Valeriu Munteanu, fost ministru al Mediului de la Chișinau. Munteanu a precizat ca in aceste date nu sunt…

- Cetațenii din afara UE, inclusiv moldoveni, americani, australieni, britanici și alți calatori din afara zonei Schengen, vor trebui sa completeze la intrarea in țara o cerere pentru care vor achita 7 euro pentru a intra de anul viitor, transmite euronews.com .

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, restricțiile care vor fi impuse incepand de luni, respectiv doar vaccinații vor mai putea circula noaptea, certificatul verde va fi obligatoriu pentru majoritatea activitaților, iar masca redevine obligatorie peste tot, inclusiv pe strada. Toții…

- O mamica, profesoara la Liceul Tehnologic Astra din Pitești, ne cere ajutorul pentru copilul ei. Ștefan a fost diagnosticat cu Sindrom West și pentru a putea merge, copilul trebuie sa faca o operație costisitoare. POVESTEA TRANDAFIRULUI: ”8 decembrie 2009. Medicul care a urmarit sarcina nu a venit la…

- „Sunt diferite variante de a importa gaze, iar in perioada de iarna, atunci cand e nevoie, putem lua din Azerbaijan, dar asta se poate face doar prin interconectorul care se afla intre Grecia și Bulgaria, care nu este funcțional. Am avut intalniri cu ministrul energiei din Bulgaria și am primit confirmari…