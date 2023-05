Stiri pe aceeasi tema

- Un miting de amploare este convocat duminica la ora 11.00 in centrul Chisinaului pentru a sustine calea europeana aleasa de tara. Evenimentul, intitulat Adunarea "Moldova Europeana" si initiat de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este declarat apolitic si sunt asteptati sa participe toti cetatenii,…

- Șefa statului a dat asigurari ca securitatea cetațenilor care vor participa pe 21 mai la Adunarea „Moldova Europeana” este garantata, iar informațiile din spațiul public despre posibile „destabilizari” in timpul evenimentului nu sint decit falsuri raspindite de oponenții integrarii europene a Republicii…

- Deputata Ina Coseru (Partidul Actiune si Solidaritate, PAS), copresedinta Adunarii Parlamentare a Euronest, ii invita pe cetatenii moldoveni din Romania sa participe la Adunarea "Moldova Europeana" de pe 21 mai de la Chisinau, pentru a-si reconfirma, alaturi de conationalii lor ramasi in tara, dorinta…

- Presedinta Maia Sandu a publicat sambata un videoclip in care invita cetatenii sa participe la Adunarea „Moldova Europeana", care va avea loc pe 21 mai, in Piata Marii Adunari Nationale, scopul fiind de a transmite mesajul ca moldovenii isi vad viitorul in UE, in conditiile in care Chisinaul si-ar dori…

- Interpretul Pasha Parfeni indeamna cetațenii sa se alature Adunarii Naționale „Moldova Europeana” și sa susțina aspirațiile europene ale țarii. Intr-un video, artistul a subliniat ca pentru a fi solidari, trebuie sa ne antrenam și am putea face acest lucru, susținind Moldova in finala Eurovision 2023…

- Va indemn sa fim uniți pe 21 mai. Cu acest mesaj, presedintele tarii, Maia Sandu, invita moldovenii din Diaspora sa ia parte la Adunarea "Moldova Europeana". "Imi doresc sa fim impreuna pe 21 mai.

- Recunosc ca anunțul facut in primele ore ale zilei de luni, 10 aprilie, precum ca președintele Maia Sandu se va adresa catre cetațenii Republicii Moldova deopotriva m-a intrigat și m-a ingrijorat, or, traim vremuri grele și orice se poate intampla, iar faptul ca subiectul adresarii nu fusese descifrat…

- ”Am lansat inițiativa de a convoca la Chișinau o adunare a cetațenilor in care sa spunem lumii ca suntem europeni. Sa dam raspuns celor care intreaba ce vor moldovenii. Sa se auda vocea noastra, a celor mulți. Adunarea naționala Moldova Europeana va fi organizata la 21 mai in Piața Marii Adunari Naționale”,…