Cetățenii maghiari nu vor mai beneficia de reduceri de preț la alimente In contextul unei inflatii in scadere, Ungaria se pregatește sa faca un pas indrazneț: de la 1 iulie va renunța la reducerile de preț obligatorii la alimentele de baza, impuse pana acum marilor retaileri. Decizia, anunțata de Ministerul Economiei de la Budapesta, vine ca o reacție la temperarea inflației și la nevoia de a stimula economia prin masuri mai puțin restrictive. In contrast, in Romania, chiar daca inflația este pe un trend descendent, Banca Naționala menține o poziție prudenta, cu rata dobanzii de politica monetara la 7%. Mai mult, guvernanții analizeaza posibilitatea prelungirii masurilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Ungaria va renunta, incepand cu data de 1 iulie 2024, la reducerile obligatorii de pret la anumite alimente de baza impuse marilor retaileri, pe fondul scaderii inflatiei, a anuntat marti Ministerul Economiei de la Budapesta, transmite Reuters.

