- Ungaria intentioneaza sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata in constructie in acest scop in orasul Debrecen, a declarat luni, in timpul unei vizite in China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile Reuters si MTI.…

- Primarul comunei Darmanești, Emilian Ciolan, anunța locuitorii care doresc sa se imunizeze, de CAMPANIA DE VACCINARE din MIOVENI, in perioada 29-30 mai, fara programare. Vaccinul folosit este Pfizer Biontech. Program 08:00-20:00. Vaccinarea este posibila fara programare, doar cu buletinul (varsta 16+).…

- Vaccinul chinezesc anti-COVID-19 produs de Sinopharm a devenit primul vaccin dezvoltat de o tara non-occidentala care a obtinut unda verde din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza Agerpres . Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca a acordat o autorizatie de urgenta pentru utilizarea…

- Comitetul de experti vaccinisti ai OMS a recomandat acest vaccin administrat in doua doze - primul vaccin chinezesc care primeste unda verde din partea agentiei sanitare a Natiunilor Unite - pentru persoanele de peste 18 ani. Discutiile pentru omologarea unui al doilea vaccin chinezesc, Sinovac, sunt…

- Premierul Aureliu Ciocoi s-a vaccinat astazi impotriva Covid-19 cu serul produs de Sinopharm. Acesta afirma ca „imunizarea este singura și cea mai rapida șansa de a reveni la normalitate”.

- Ungaria nu va recunoaste „certificatele verzi digitale” propuse de Comisia Europeana in cazul in care vaccinurile anticoronavirus administrate de autoritatile medicale ungare nu sunt acceptate de alte tari, informeaza digi24 . Comisia Europeana a prezentat, miercuri, proiectul „Certificatului verde…