- Financial Times: Blocajul impus de autoritați incepe sa afecteze tot mai mult oamenii. Cetațenii din Italia și Spania incep sa protesteze impotriva piedicilor dure din viața de zi cu zi ● The Washington Post: Coronavirusul omoara prima democrație. S-ar putea spune ca Ungaria era deja “imunocompromisa“…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale face apel la cetațeni sa sune la 112 doar pentru urgențe. Pentru a solicita informații despre noul coronavirus sa apeleze linia TELVERDE – 0800.800.358 (0800.800.FLU). STS a luat toate masurile pentru a asigura preluarea 24/7 a apelurilor, chiar și in condiții de…

- Ambasadorul Romaniei in Italia, George Gabriel Bologan, a declarat marți dimineața la TVR, ca președintele Klaus Iohannis i-a telefonat pentru a se interesa despre situația romanilor aflați in Italia și despre modul in care ambasada și consulatul s-au organizat.

- Autoritatile din Romania au decis oprirea zborurilor din si catre Italia, pana la data de 23 martie, pe fondul cresterii numarului de cazuri de Coronavirus. “Masura este valabila pentru toate aeroporturile din Romania. Cei care vin indirect, prin intermediul unor zboruri cu escala, vor intra in carantina”,…

- Un roman care a disparut fara urma in 2002 a fost gasit intr-un tramvai din Italia, vorbind singur, dupa ce o femeie l-a fotografiat și a postat poza pe Facebook. Larisa Petraș, o romanca plecata la Milano, a incarcat fotografia pe Facebook, pe grupul „Rotalianul – Revista Romanului din Italia”, in…

- Amina Muaddi are 32 de ani, este designer de pantofi și creațiile ei sunt purtate de vedete precum Rihanna, Rosie Huntington-Whiteley sau Kendall Jenner. Puțini știu ca Amina a crescut calatorind intre Iordania, Romania și Italia, caci mama ei este romanca iar tatal iordanian. Parinții s-au cunoscut…

- Incidentul a fost raportat marti, in jurul pranzului, iar zona a fost impanzita de filtre de Politie. Persoana cautata are 19 ani, este din judetul Vrancea si ispasea o pedeapsa pentru talharie.

- Lola Crudu, una dintre concurentele din echipa “Razboinicilor” de la “Survivor Romania”, s-a facut remarcata datorita caracterului puternic, dar și prin faptul ca s-a certat cu Cristina Șișcanu de cate ori a avut ocazia. Nascuta la Chișinau, Lola Crudu, 32 de ani, a povestit ca, deși in aparența este…