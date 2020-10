Cetăţenii francezi, invitaţi să dea dovadă de vigilenţă sporită în mai multe ţări musulmane Autoritatile din Franta le-au cerut cetatenilor acestei tari europene sa dea dovada de vigilenta sporita in mai multe state majoritar musulmane unde prolifereaza campaniile de boicotare a produselor frantuzesti si manifestatiile impotriva Frantei din cauza polemicii aparute pe tema caricaturilor cu profetul Mahomed, transmite marti EFE.



Ministerul de Externe francez a actualizat din acest motiv, de luni pana marti, avertismentele cu privire la Tanzania, Bahrein, Kuweit, Turcia, Indonezia, Bangladesh si Mauritania.



Institutia a explicat ca in ultimele zile au aparut apeluri…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

