- Comisia Europeana va propune vineri renuntarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, in urma unei consultari la care au participat cateva milioane de cetateni europeni, a declarat vineri...

- ORA DE IARNA 2018. Majoritatea cetatenilor UE doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane, citate de news.ro. ORA DE IARNA 2018. Trecerea la ora de iarna are loc in fiecare an in ultima duminica din luna octombrie. In 2018 trecem la ora de iarna in data de 28 octombrie, cand ora 4:00 va…

