Cetatenii europeni au la dispozitie incepand de luni un nou instrument educational, lansat de Comisia Europeana, pentru a recunoaste stirile false, inclusiv propaganda rusa despre razboiul din Ucraina, relateaza DPA, citata de Agerpres.

Declaratiile Moscovei, care a acuzat Ucraina ca se pregateste sa foloseasca o "bomba murdara" impotriva fortelor ruse, sunt "clar false", a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Consiliului National de Securitate de la Casa Alba, Adrienne Watson, citata de AFP.

Ucraina a recucerit peste 1.170 de kilometri patrați de teren in regiunea sa sudica Herson in contraofensiva impotriva Rusiei inceputa la sfarșitul lunii august, a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, relateaza RADOR.

Președintele Klaus Iohannis a avut o serie de discuții cu președintele Consiliului European, Charles Michel, dar și cu alți lideri europeni, inaintea Consiliului European. Liderii europeni au discutat atat situația din Ucraina, dar și despre criza energetica.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Washingtonul - si Occidentul in ansamblu - ca foloseste Ucraina ca ''instrument de razboi'' impotriva Rusiei, el facand o comparatie cu actiunea Germaniei impotriva URSS in al Doilea Razboi Mondial, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Turcia nu va recunoaște rezultatele referendumurilor organizate (de Rusia, n.red.) in Ucraina. Acest anunt, potrivit Agentiei de presa TASS, a fost facut de purtatorul de cuvant al președintelui turc, Ibrahim Kalin, in direct la o emisiune a postului NTV, anunța rador.ro.

Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca decizia luata de catre Comisia Europeana prin care se pun la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro este „o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina".

Kremlinul a calificat joi drept ''stire falsa'' o relatare aparuta in presa americana ce sustine ca Rusia a pierdut in razboiul din Ucraina circa 75.000 de soldati, morti sau raniti, bilant atribuit de respectivele mass-media unei reprezentante a Partidului Democrat in Camera Reprezentantilor din…