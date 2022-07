Cetățenii din Uniunea Europeană ar putea rămâne fără Facebook și Instagram, în această vară Cetațenii din Uniunea Europeana ar putea ramane fara Facebook și Instagram in aceasta vara, ca urmare a deciziei luate de autoritatea de reglementare in domeniu din Republica Irlanda. Comisia irlandeza pentru protecția datelor i-a informat joi pe omologii sai din Europa ca va bloca Meta – compania care deține Facebook – sa trimita in SUA datele utilizatorilor europeni. Proiectul de decizie al autoritații irlandeze blocheaza ultima soluție legala gasita de Meta pentru a transfera in SUA mari cantitați de date colectate in UE. Se intampla astfel dupa ani de batalii in justiție intre gigantul tehnologic… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

