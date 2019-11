Marea Britanie ameninta cu expulzarea cetatenilor din tari ale Uniunii Europene in cazul in care acestia nu reusesc sa aplice la timp pentru un nou statut de imigrant dupa Brexit si va acorda clementa doar in circumstante exceptionale, potrivit unor surse informate pe aceasta tema, relateaza Reuters joi.



Potrivit unor directive neraportate anterior, guvernul a avut a elaborat o lista restransa de exceptii, cum ar fi persoane cu incapacitate fizica sau mintala sau copii ai caror parinti nu reusesc sa aplice in numele lor, au mentionat sursele citate.



Guvernul britanic introduce…