- Tarile membre ale Uniunii Europene vor discuta joi, si probabil vor supune si la vot, un set de masuri propuse de Comisia Europeana destinate limitarii importurilor de otel in blocul comunitar, au declarat...

- Desi a crescut la aproape 60% din media UE in 2016, Romania ramane una dintre tarile cu cel mai scazut PIB pe cap de locuitor din Uniune, este una dintre concluziile Comisiei Europene, prezentate in Raportul de tara din 2018 (Semestrul european 2018), potrivit Mediafax. In intervalul 2007-2016, PIB-ul…

- In aceasta vara, peste 15.000 de tineri, care au varsta de peste 18 ani, pot calatori, incepand cu data de 9 iulie 2018, gratuit, in tarile membre ale Uniunii Europene. Acest lucru este posibil pentru tinerii care se inscriu in programul lansat decurand de catre Comisia Europeana. Programul se numeste…

- Comisia Europeana va declansa vineri un proces prin care poate bloca potentialele sanctiuni extrateritoriale, aplicate de Statele Unite impotriva Teheranului, pentru a ajuta companiile europene sa isi continue activitatea in Iran, a declarat Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul EUObserver.com.…

- Tarile europene trebuie sa-si intensifice eforturile de a controla migratia, mai ales in ce priveste asigurarea securitatii la granitele externe ale Uniunii Europene, a indicat miercuri Comisia Europeana, potrivit dpa si AFP, informeaza Agerpres.UE a luat masuri pentru reducerea migratiei…

- Strainii care sunt etnici romani, din țarile aflate in afara Uniunii Europene se vor putea angaja in Romania fara aviz de la Inspectoratul General pentru Imigrari, potrivit unui proiect aflat in dezbateri la Senat. Initiativa legislativa se refera la romanii din state non-UE, precum Republica Moldova…

- Potrivit CJUE, cetatenii europeni pot invita Comisia, executivul Uniunii Europene (UE), sa propuna o lege europeana daca o 'initiativa cetateneasca' intruneste minim 1 milion de semnaturi in cel putin un sfert din tarile UE, insa nu este obligatoriu sa se dea curs unei asemenea invitatii.'O…