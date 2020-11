Cetățenii din R. Moldova pot vota ptr. alegerile prezidențiale și în Galați Cetațenii din R. Moldova pot vota ptr. alegerile prezidențiale și in Galați Procesul de vot a început, astazi, la ora 7.00, activitatea desfașurându-se fara probleme la secția de votare 1/411 constituita în sediul central al Universitații "Dunarea de Jos" din Galați. Ca și la primul tur al alegerilor prezindențiale, de acum doua saptamâni, în secție se respecta masurile de protecție împotriva coronavirusului, fiecarui votant i se masoara temperatura, i se ofera dezinfectant iar celor care nu au masca de protecție, li se ofera una.

… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova. Turul II al alegerilor prezidențiale Maia Sandu ( stânga) și Igor Dodon (dreapta). Foto: radiochisinau.md. Secțiile de vot din Republica Moldova s-au deschis la aceasta ora pentru turul decisiv al alegerilor prezidențiale. Fostul premier pro-european Maia Sandu, câștigatoarea…

- La sfarșitul acestei saptamani, cetațenii Republicii Moldova iși vor alege președintele. Duminica, 15 noiembrie, va avea loc turul doi al alegerilor prezidențiale. Cu o prezența istorica in primul tur, diaspora are un cuvant de spus și de aceasta data.

- MAE: In strainatate vor fi „aproximativ 750 de secții de votare” Foto: Arhiva Ministerul de Externe estimeaza ca pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate în strainatate aproximativ 750 de secții de votare. Nigeria și Malta sunt singurele…

- Cetatenii din Republica Moldova sunt chemati astazi la urne, pentru a isi alege presedintele pentru urmatorii patru ani. Alegerile prezidentiale din Moldova se desfasoara in plina pandemie de coronavirus: Ultimele informatii, furnizate de Ministerul Sanatatii, arata ca 839 de noi infectii au fost inregistrate…

- Cetatenii moldoveni isi vor putea exprima, in premiera, si la Oradea votul in cadrul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, care vor avea loc duminica, 1 noiembrie, a informat joi Cancelaria Prefectului judetului Bihor.Potrivit comunicatului, pentru alegerile prezidentiale din acest…

- In 1 Noiembrie 2020, Republica Moldova isi alege presedintele pentru urmatorii patru ani. Dintre cei opt candidati, conteaza in primul rand Igor Dodon si Maia Sandu, dar si alti doi care vor putea inclina balanta in turul II: Andrei Nastase si, mai ales, Renato Usatai. Care este pozitia Bucurestiului…

- "Biroul Electoral de Sector a decis renumararea voturilor la Sector 5! Ceilalti vor face contestatie", a scris Cristian Bacanu, pe Facebook. Candidatul PNL la Primaria Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Bacanu, a cerut "renumarare totala" a voturilor pe motiv de frauda la vot. "Am…

- Cetațenii care se vor prezenta la alegerile prezidențiale preconizate pentru data de 1 noiembrie ar putea primi maști gratuite la intrarea in secțiile de votare. Asta daca Guvernul va lua o asemenea decizie. Ideea a fost vociferata de catre șeful statului, Igor Dodon, in cadrul unei ediții speciale…