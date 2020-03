Cetățenii din Marea Britanie sunt îndemnaţi de supermarketuri să cumpere cu măsură Oamenii din Marea Britanie sunt indemnati de supermarketuri sa cumpere cu masura. Afirmatiile au fost facute dupa ce anumite produse au inceput sa fie date cu ratie, potrivit BBC. Supermarketurile indeamna cumparatorii sa nu mai cumpere mai mult decat au nevoie, potrivit Mediafax.ro. Citește și: Florin Cițu face apel la calm: ‘am asigurat finanțarea Romaniei, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru ca am imprumutat’ Vanzatorii britanici au reamintit clientilor sa cumpere cu masura pentru a fi suficiente produse pentru toata lumea. „Ajunge… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

